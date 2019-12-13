شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يواصل الارتفاع إلى مستويات قياسية جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم للجلسة السادسة على التوالي مواصلة مكاسبها نحو مستويات قياسية جديدة.



يأتي ذلك مع استمرار أزمة انقطاع الكهرباء في مناطق واسعة بجنوب إفريقيا التي تعد ثاني أكبر منتج للبلاديوم على مستوى العالم.



وكشفت مصادر في جنوب إفريقيا أن السلطات لا تزال تعمل على توفير الطاقة اللازمة للمصانع وشركات التعدين من أجل مواصلة أنشطتها، وهو ما أثر سلبا على الحالة الاقتصادية للدولة الإفريقية.

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ويخشى محللون من انخفاض المعروض من البلاديوم في الأسواق العالمية نتيجة تأثير انقطاع الكهرباء في جنوب إفريقيا على أنشطة التعدين لفترة غير معلومة.



وفي سياق آخر، انحسرت الضغوط عن المعادن والسلع في ظل انخفاض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:34 بتوقيت جرينتش انخفض بنسبة 0.5% إلى 96.8 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 96.9 نقطة وأقل مستوى عند 96.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار البلاديوم عقود تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.6% إلى 1944.6 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1958.5 دولار وأقل سعر عند 1915.4 دولار.