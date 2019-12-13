الاقتصاد

ارتفاع دون التوقعات لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة في أمركا  بأقل من المتوقع خلال الشهر الماضي في إشارة سلبية قبيل موسم أعياد الكريسماس الذي من المنتظر أن يشهد مبيعات قوية.


وعلى الرغم من المبيعات القوية في فاعليات الجمعة السوداء في نوفمبر/تشرين الثاني، إلا أن مؤؤشر مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفع بنسبة 0.2% دون توقعات بارتفاع نسبته 0.5% ومن ارتفاع بنسبة 0.4% في أكتوبر/تشرين الأول.


وارتفعت مبيعات السيارات وقطع الغيار لدى تجار التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 0.5% في الشهر الماضي كما ارتفعت مبيعات الوقود بنسبة 0.7%.

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