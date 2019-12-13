شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل مكاسبه مدعوماً بالتطورات التجارية الإيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم مواصلة مكاسبها في أعقاب الإعلان عن اتفاق تجاري مرحلي بين الولايات المتحدة والصين مما يدعم بدوره الطلب العالمي على الخام مع الأخذ في الاعتبار أن واشنطن وبكين صاحبتا أكبر اقتصادين في العالم.



وتحدث تقرير نشرته "بلومبيرغ" عن أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وقع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين.



وتنتظر الأسواق تفاصيل هذا الاتفاق من أجل الوقوف على مدى التقدم المحرز في العلاقات التجارية وإمكانية إنهاء النزاع بين الدولتين.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 96.8 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 96.9 نقطة وأقل مستوى عند 96.7 نقطة.



ومن شأن ضعف الدولار الأمريكي تقليل الضغوط على أسعار السلع، والتي من بينها النفط والذهب والفضة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "ويست تكساس" بحلول الساعة 13:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 59.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 60 دولارا وأقل سعر عند 59.3 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 1.2% إلى 64.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 65.2 دولار وأقل سعر عند 64.5 دولار.