شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تخفض سعر الفائدة الرئيسى إلى 6.25% وتلمح للمزيد فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر
جاء الخفض متوافقا مع توقعات السوق، وتوقع أغلب المحللين فى استطلاع أجرته رويترز فى وقت سابق هذا الشهر أن يخفض البنك المركزى سعر الفائدة 25 نقطة أساس.
وخفض البنك المركزى سعر الفائدة الرئيسى بسبب تباطؤ التضخم، وهو مؤشر هام يسعى إلى إبقائه تحت السيطرة، إلى 3.4% فى التاسع من ديسمبر بعد أن نزل لما دون هدف الأربعة بالمئة قبل عدة أسابيع.
وتجاهل الروبل إلى حد كبير تغيير سعر الفائدة، إذ ظل مستقرا عند 62.39 مقابل الدولار، وهو أقوى مستوياته منذ يوليو 2018.
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