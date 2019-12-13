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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض رغم الحديث عن التوقيع على الاتفاق التجاري والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم على الرغم من الإشارات الإيجابية المتعلقة بالملف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، لكن المستثمرين في انتظار المزيد من التفاصيل حول الصفقة.
وأفادت تقارير نشرتها "بلومبيرغ" أمس بأن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وقع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين بعد توصل المفاوضين من الجانبين إلى مسودة وبنود وشروط الصفقة.
يأتي ذلك بعد تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على حسابه بموقع "تويتر" قائلا إن الولايات المتحدة تقترب جدا من إتمام صفقة تجارية كبيرة مع الصين، وأكد على وجود رغبة لدى الطرفين في إنهاء النزاع.
ومن المنتظر اليوم صدور بيانات مؤشر مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، وربما تؤثر القراءة الصادرة في تحركات الدولار والأسهم.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 96.8 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 96.9 نقطة وأقل مستوى عند 96.7 نقطة.
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