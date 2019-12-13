شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 13-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية جديدة الآن ليتجاوز حاجز 64.00، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا التالي الذي يتواجد عند 65.40، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستوى 62.50.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.00 والمقاومة 65.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد