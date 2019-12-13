شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 13-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر النفط تداولاته الإيجابية ليقترب من حاجز 60.00 دولار، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، بانتظار زيارة مستوى 60.90 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع الإشارة إلى أن القناة الصاعدة تدعم التوقعات الإيجابية، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم كسر مستوى 57.40 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.00 والمقاومة 60.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد