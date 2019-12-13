شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 13-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر الفضة لاختبار مستوى 16.96، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، يحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، بانتظار استئناف الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 16.33.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.50 والمقاومة 17.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط