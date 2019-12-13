شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 13-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب بعض الميل الصاعد الطفيف متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، لكن طالما أن السعر دون 1489.00، فإن سيناريو الاتجاه التصحيحي الهابط سيبقى قائماً، بانتظار الحصول على حافز سلبي يكفي لدفع السعر لكسر مستوى 1458.00 لتسهيل مهمة تحقيق أهدافنا السلبية التي تبدأ عند 1447.00 وتمتد إلى 1413.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1450.00 والمقاومة 1480.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط