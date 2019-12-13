شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 13-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار انخفاضاً ليختبر الدعم المحوري 1.3380 ويحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، بانتظار ارتداد صاعد لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.3700، مع الانتباه إلى أن كسر 1.3380 سيضع السعر تحت ضغط سلبي إضافي قد يجبر السعر على زيارة مناطق 1.3225 مبدئياً قبل العودة للارتفاع من جديد.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3380 والمقاومة 1.3560

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد