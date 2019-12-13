شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 13-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج اليورو مقابل الدولار محاولات جديدة لاختراق مستوى 1.1180 الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بقية اليوم، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 1.1280 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل بتأكيد اختراق المناطق الحالية قد يضغط على السعر لاختبار مناطق 1.1108 مجدداً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1100 والمقاومة 1.1280

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد