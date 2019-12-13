شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-12-2109 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة فى مصر، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر رواجاً فى مصر 662 جنيها للجرام.



أسعار الذهب بعد تحرك الأسعار: أسعار الذهب بعد تحرك الأسعار:

عيار 18 سجل 567 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 662 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 756 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 5296 جنيها.

أوقية الذهب 1470 دولارا.

Advertisements

وتتغير أسعار الذهب فى مصر أكثر من مرة، وفق المتغيرات التى تشهدها الأسواق العالمية، وأسعار أوقية الذهب فى البورصات المختلفة، لأنه يتم احتساب سعر الذهب فى مصر، عن طريق عملية حسابية، العنصر الرئيسى فيها هو سعر الأوقية، ثم سعر الدولار فى مصر.

ويقدم ”الخليج 365” تحديث فورى لأسعار الذهب محليا وعالميا، مصحوب برؤية تحليلية عن سوق الذهب عالميا، ومحليا ووضع المبيعات، وكذلك معدلات الطلب على المعدن النفيس من البنوك المركزية العالمية.

وتأثر سعر الذهب، مساء الأربعاء، جراء قرار أبقاء مجلس الاحتياطى الاتحاد الأمريكى على أسعار الفائدة دون تغير.

وأشار الفيدرالى إلى أن تكاليف الاقتراض ستظل على الأرجح دون تغيير إلى أجل غير مسمى، فى ظل توقعات لاستمرار نمو اقتصادى متوسط وبطالة متدنية حتى الانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم.