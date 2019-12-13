شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يقترب من الهدف الثاني– تحليل -13-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يكترث سعر النحاس لأهمية الأخبار الاقتصادية المتنوعة لنلاحظ تمسكه بسيطرة الميل الصاعد واقترابه من الهدف الثاني المتمركز عند 2.8380, ما سبق ناتج عن استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي وبالأخص ثبات مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء.
نتوقع بمحاولة قفز السعر فوق الحاجز المستهدف حاليا, البدء بتشكيل تداولات صاعدة إضافية ليسهل ذلك محاولات تسجيله لأهداف جديدة قد تبدأ من 2.9200.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7740 و 2.8380
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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