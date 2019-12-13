شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر الإغلاقات الايجابية– تحليل - 13-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر البلاتين بتقديمه لإغلاقات إيجابية بارتكازه فوق مستوى 915.00 ليعزز بذلك استسلامه لسيطرة الميل الصاعد بتداولات الفترة القريبة والمتوسطة, كذلك محاولة اندفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 يدعم توقعنا الصاعد لنبقى بانتظار الوصول نحو 955.00 و 1025.00 على التوالي. Advertisements نطاق التداول المتوقع ما بين 915.00 و 955.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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