شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يسجل أرباح كبيرة-تحليل - 13-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استغل سعر الزوج الضغوط الإيجابية المتكررة بتشكيله لموجه صاعدة متجاوزا بذلك المقاومة المتمركزة عند 143.60 لنلاحظ تسجيله لأرباح كبيرة بملامسته لمستوى 147.95, قد يضطر السعر حاليا لتشكيل بعض التصحيح السلبي المؤقت ليجنب بذلك بعض الأرباح وليختبر الدعم الإضافي المستقر عند 145.85 ومن ثم ليكرر الهجوم الصاعد لحين ملامسته لمقاومة القناة الصاعدة والمستقرة عند 149.20.

بشكل عام, سيبقى الترجيح الرئيسي صاعدا نظرا لاستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي لنبقى بانتظار الوصول نحو الهدف المقترح سابقا ومن ثم لنراقب تصرفه لنتمكن من تحديد الاتجاه العام للتداولات القادمة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 145.85 و 149.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد