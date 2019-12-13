شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يستمر بتسجيل الأهداف الايجابية- تحليل - 13-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر الزوج بتداولات يوم أمس بشكل صاعد وقوي متجاوز بذلك الأهداف الإيجابية المنتظرة وليستقر فوق مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي المتمركز عند 122.40 ليؤكد استعداده لاستئناف الهجوم الصاعد خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

كذلك وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء يسهل مهمة تجميع السعر لعزم إيجابي جديد ليمكنه ذلك من مواصلة الارتفاع لحين الوصول نحو 122.95 و 123.50 على التوالي.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 122.05 و 123.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد