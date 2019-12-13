شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب بصدد تحقيق مكسب أسبوعي استنادا على الهبوط الواسع للدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتسـتأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ، بصدد تحقيق مكسب أسبوعي ، استنادا على الهبوط الواسع للدولار الأمريكي مقابل معظم العملات العالمية.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.3% إلى 1,471.68$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,466.75$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,461.76$.

فقد المعدن الأصفر "الذهب" بالأمس نسبة 0.4% ، فى أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ،بعدما سجل فى وقت سابق أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 1,486.74$ للأونصة.

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،انخفضت الأسعار بعد تصريحات الرئيس الأمريكي ،والتي جددت آمال توصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق تجاري.

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الخميس إن واشنطن قريبة جدا من إبرام اتفاق تجارة مع بكين ،وذلك قبل أيام فحسب من موعد فرض رسوم أمريكية جديدة على مزيد من الواردات الصينية.

على صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،حققت أسعار الذهب حتى الآن ارتفاعا بنسبة 0.8% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بدعم الهبوط الواسع للعملة الأمريكية مقابل معظم العملات العالمية.

سجل مؤشر الدولار يوم الخميس أدنى مستوى فى خمسة أشهر عند 96.59 نقطة ، ضمن موجة من الهبوط لليوم الرابع على التوالي ، عاكسا الخسائر الفادحة التي تعرضت لها العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط الواسع ، بعدما توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع أنه سيحتفظ بأسعار الفائدة حتى عام 2020 دون أي تغيير ،الأمر الذي أدي إلى تراجع صفقات الشراء فى العملة الأمريكية ،وتسارع تغطية مراكز الشراء المفتوحة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس دون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 886.22 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 18 أيلول/سبتمبر الماضي.