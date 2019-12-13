شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع قرب أعلى مستوى فى 3 أشهر بفعل آمال قرب توصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق تجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مقتربة من ملامسة أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر المسجل فى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي ، يأتي هذا الارتفاع بعدما عززت تصريحات الرئيس الأمريكي آمال قرب توصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق تجاري.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 59.58$ ، من مستوى الافتتاح عند 59.29$، وسجل أدنى مستوي عند 59.29$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 64.74$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 64.34$ ، وسجل أدنى مستوي عند 64.34$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الخميس ارتفاعا بنسبة 0.7% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.8% ، فى ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بدعم توقعات أوبك عن إمدادات 2020 ،وانخفاض إنتاج الولايات المتحدة.

قالت منظمة البلدان المصدرة للنفط"أوبك" إنها تتوقع حدوث عجزا بسيطا فى السوق العام المقبل ،مما يعني أن السوق أشد شحا عما كان متوقعا فى السابق ،حتى قبل دخول أحدث اتفاق لخفض الإمدادات حيز التنفيذ خلال الربع الأول من 2020.

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والتوقعات المعدلة لأوبك تمثل خطوة جديدة ،بعد التوقعات السابقة التي تشير إلى وجود تخمة فى المعروض فى 2020 ،وأعاذت أوبك هذا التعديل إلى بدء تباطؤ نمو إنتاج النفط الصخري فى الولايات المتحدة.

وفى نفس الإطار، أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء،انخفاض إنتاج النفط الأسبوع الماضي بحوالي 100 ألف برميل ،لينزل الإجمالي إلى 12.8 مليون برميل يوميا ، فى أول انخفاض أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي 27 أيلول/سبتمبر الماضي.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فى تغريدة يوم الخميس إن الولايات المتحدة قريبة جدا من إبرام اتفاق تجاري مع الصين.

تأتي تلك التصريحات ،وسط تقارير تشير إلى أن واشنطن تدرس تأجيل أو إلغاء الرسوم الجمركية المقرر أن يبدأ تطبيقها على واردات صينية بنحو 160 مليار$ فى 15 كانون الأول /ديسمبر الجاري.