شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يحاول التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين بالتماسك فوق 7,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الجمعة فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، مع تمسك أكبر عملة مشفرة فى العالم بالتداول فوق مستويات 7,000$.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 54$ بما يعادل نسبة 0.75% إلى 7,239$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 7,185$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 7,179$.

أنهي البتكوين تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.25% ، فى رابع خسارة يومية ، وسجل أدنى مستوى فى أسبوعين عند 7,072$ ، بفعل ضعف مستويات الطلب الاستثماري على العملة الرائدة فى سوق التشفير.

زادت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بحوالي 2 مليار$ إلى إجمالي 198 مليار$ ،مع انتعاش أسعار البتكوين ومعظم العملات الرئيسية الأخرى.

تحاول العملة المشفرة البتكوين التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين ،بالاستفادة من تماسك الأسعار فوق مستويات 7,000$ ،وبدعم بعض الأخبار الإيجابية الصادرة فى وقت سابق من هذا الأسبوع.

أطلقت منصة Bakkt يوم الاثنين رسميا عقود خيارات البتكوين التي توافق معايير هيئة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية CFTC ،وتهدف باكت إلى تلبية الطلب المتزايد فى أسيا والمستثمرين من المؤسسات فى الولايات المتحدة.

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وفى نفس الإطار ،أعلنت منصة Okex أيضا عن إطلاق خيارات التشفير فى 27 كانون الأول/ديسمبر الجاري ،لتلبية الطلب المتزايد على هذه المنتجات ،وبهدف إعداد السوق للجهات الفاعلة المؤسسية للاستثمار فى الأصول الرقمية.

تلقي صندوق " NYDIG "موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC لعرض أسهمها على المستثمرين من المؤسسات.

ويهدف الصندوق إلى الاستثمار فى عقود البتكوين الآجلة التي تتم تسويتها نقدا والمتداولة فى البورصات المسجلة لدي هيئة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية.

ومع تركز معظم الشركات على استهداف المستثمرين من المؤسسات ، غير أن شركة أمون إيه جي السويسرية المالية المشفرة ،حصلت على إذن لتقديم مختلف المنتجات المتداولة فى البورصة إلى عملاء التجزئة فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

فى الصين ، ذكرت مجلة Caijing"" أن السلطات الحكومية يمكن أن تبدأ تجربة العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) قبل نهاية هذا العام ،وأشارت المجلة أن المشروع التجريبي المتوقع سيخرج من نظام البنك المركزي ويدخل سيناريوهات خدمة حقيقية مثل النقل والتعليم والعلاج الطبي حتى تصل إلى المستخدمين النهائيين.

سيتولى البنك المركزي الصيني الإشراف على المشروع ،وسيضم أربعة بنوك وشركات محلية كبرى مثل تشاينا تليكوم ،وهذه الخطوة المهمة ستمنح الصين بداية رئيسية على الاقتصادات المتقدمة الأخرى.