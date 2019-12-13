شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تفند شائعة عدم سماحها لبعض الشركات بإتمام عملية التوثيق ببوابة العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة السياحة ما تردد من أنباء بشأن عدم السماح لبعض الشركات السياحية بإتمام عملية التوثيق ببوابة العمرة المصرية، مشددة على أنه تم الانتهاء من إجراءات التوثيق لجميع الشركات المستوفية لكل الشروط الموضوعة على البوابة، مُشيرةً إلى قيام 1833 شركة سياحية بالتوثيق على بوابة العمرة، وذلك خلال الفترة المحددة للتوثيق من 13 أكتوبر حتى 14 نوفمبر الماضى لتبدأ بعدها رحلات العمرة رسمياً.

وأوضحت، فى تقرير رصد الشائعات للحكومة، أنه قد تم الإعلان عن موعد انتهاء فترة التوثيق فى أكثر من منشور تم إرساله للشركات السياحية لإعطائها الفرصة لاستيفاء شروط التوثيق على البوابة، لافتةً إلى أنه من بين شروط التوثيق أن تكون الشركة عضواً فى منظمة "الإياتا" - منظمة النقل الجوى المنُظِمة لجميع خطوط الطيران فى العالم - ولديها كود "إياتا" مفعل، وقد تم وضع هذا الشرط من قبل المملكة العربية السعودية.