شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف انخفاض بناء ناطحات السحاب في الصين بنسبة 40% خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد سنوات من البناء المتقطع، انخفض عدد ناطحات السحاب الجديدة فى الصين بشكل حاد فى عام 2019، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس المبانى الشاهقة والموئل الحضرى(CTBUH) ، يوم الخميس، ففى العام الماضى، أكملت البلاد 56 مبنى جديدًا يبلغ ارتفاعه 200 متر (656 قدمًا) أو أعلى، لتنخفض بذلك نسبة البناء العام الجارى بأكثر من 38% عن العام السابق.

ويقول تقرير لـ"CNN"، "هذه هى هيمنة الصين على بناء ناطحات السحاب، وعلى الرغم من زيادة بقية العالم بعدد المبانى التى يزيد ارتفاعها عن 200 متر والتى تحققت فى عام 2019، فإن الإجمالى العالمى لا يزال ينخفض ​​بنسبة 14% تقريبًا"، مضيفًا أنه "لا تزال الصين تمثل ما يقرب من نصف عمليات الإكمال الجديدة فى جميع أنحاء العالم، بما فى ذلك 6 من أطول 10 أبراج جديدة فى العام، لكن العدد الإجمالى للبلاد كان فى أدنى مستوياته منذ عام 2013، وفقًا للتقرير السنوى لمعهد CTBUHحول اتجاهات البناء العالمية".



ناطحات السحاب فى الصين

تمثل البيانات تناقضًا صارخًا مع عام 2018، عندما سجلت الصين رقماً قياسياً جديداً لأكثر ناطحات السحاب التى صنعتها أى دولة فى عام واحد، وبدلاً من تحديد سبب واحد للهبوط، أشار دانييل سفاريك رئيس تحرير مجلةCTBUH ، إلى عدد لا يحصى من التحولات فى المناخ السياسى والاقتصادى فى البلاد.

وقال سافاريك - الذى شارك فى تأليف التقرير - فى مقابلة عبر الهاتف مع "CNN": "على مدار العام، كان الجميع يتحدثون عن غيوم العواصف التى تتشكل فوق آسيا، وخاصة الصين، وكان هذا على البطاقات لفترة قصيرة.. منذ عامين بدأنا نرى المشاريع.. وتم إلغاؤها"، مضيفًا "نحن نعلم، كاتجاه عام، أن الكثير من هذه المشروعات تم إطلاقها بدين كبير".

ويشير التقرير إلى أن "هناك دلائل على أن طفرة البناء قد فاق الطلب فى أجزاء من الصين.. لنأخذ على سبيل المثال تيانجين، المسؤولة عن أطول ناطحة سحاب لهذا العام - مركز تيانجين CTF المالى البالغ طوله 530 مترًا، وهو الآن الثامن على مستوى العالم، وهناك معدل للمكاتب الشاغرة على مستوى المدينة يتجاوز 44%، وفقًا للبيانات التى نشرتها شركة العقارات والاستثمارCBRE ، على الرغم من أن رئيس أبحاث الشركة فى الصين الكبرى، أدا تشوى، قال فى رسالة بالبريد الإلكترونى إلى "سى إن إن"، "هو تباين كبير فى الشواغر فى جميع أنحاء البلاد".



مركز بينج آن المالى ارتفاعه 200 متر

وتابع "انخفاض هذا العام فى استكمال جديد قد يعكس أيضًا تغيير المواقف الرسمية تجاه مشاريع البناء طويل القامة، وقد اقترح سفاريك، أن ذلك يمكن أن يشير إلى أن الرغبة فى استخدام ناطحات السحاب البارزة لوضع مدن أصغر على الخريطة أو نشر الاستثمار بعيدًا عن المناطق الساحلية المهيمنة".

زبالنظر إلى أن المبانى العالية تستغرق سنوات حتى تكتمل، فإن السقوط قد يمثل التأثير المتأخر لصعود شى جين بينج، قبل أكثر من 6 سنوات، وفى وقت مبكر من عام 2014، أشار الرئيس الصينى إلى أن حكومته مهتمة بحجم وشكل المبانى الخارجة من طفرة البناء فى الصين، ودعا فى وقت لاحق إلى وضع حد للهياكل كبيرة الحجم الغربية.

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وقال سفاريك "ربما كان هناك بعض الجهد من القمة ليقول: دعونا نبرد الأشياء قليلًا"، مضيفًا أن العديد من المبانى الشاهقة فى الصين يتم بناؤها أو تطويرها - أو فى بعض الحالات، كلاهما - الشركات المملوكة للدولة أو التى تسيطر عليها الدولة بشدة"، فيما اقترح تشوى، أن تباطؤ معدل بناء الأبراج قد يمثل تطوراً مرحبًا به بعد سنوات من النمو القياسى.



مركز تيانجين CTF المالى أطول ناطحة سحاب فى 2019

وقال "البر الرئيسى للصين سيطر بالفعل على قائمة أطول المبانى فى العالم، وتم الانتهاء منها جميعًا فى السنوات الأربع الماضية"، مضيفًا أنه "بالنظر إلى الوقت اللازم للتخطيط والبناء والترويج لمبنى عالى الارتفاع، لا أرى مشكلة فى وجود (عدد أقل منها) فى السنوات المقبلة لتلك المدن التى كان لديها بالفعل واحدة مؤخرًا."

هذا العام، ما زالت الصين قد أنجزت أربعة أضعاف عدد المبانى التى يزيد طولها على 200 متر عن الولايات المتحدة، التى احتلت المرتبة الثانية، كما خالفت مدينة شنتشن الجنوبية الاتجاه الوطنى، وكانت مجموعتها المكونة من 15 مبنىً جديدًا على ارتفاع 200 متر أو أكثر أكبر من أى مدينة أخرى - قبل التسعة فى دبى والثمان فى نيويورك - وأكثر من أى دولة باستثناء الصين.

وقال سافاريك، إنه "بعد أن كان لديه دائمًا الضوء الأخضر ككيان اقتصادى سريع، فإن "شنتشن" لديها مبرر أقوى للسوق بالنسبة لناطحات السحاب أكثر من المدن الصينية الأخرى"، واستحوذت المدينة على حوالى 12% من المبانى التى يزيد طولها عن 200 متر والتى تم إنجازها فى أى مكان فى العالم عام 2019.



مبنى ليوناردو في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا يزيد ارتفاعه عن 200 متر

فى مكان آخر من تقريرCTBUH ، كانت هناك بعض المؤشرات الإيجابية لهذه الصناعة وسط تباطؤ فى بعض المناطق، حيث أشارت البيانات إلى سنة قياسية فى مناطق أخرى، فقد شهدت القارة الأفريقية الانتهاء من أطول مبنيين لها: ناطحة سحاب ليوناردو التى يبلغ طولها 228 مترًا (748 قدمًا) فى مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، والمسجد الكبير فى الجزائر العاصمة الذى يصل مئذنته إلى 265 مترًا (869 قدمًا)، وفى الوقت نفسه، أكملت أوروبا أطول مبنى لها فى عام 2019 - مركز لكتا بطول 462 مترًا (1515 قدمًا) فى سانت بطرسبرج - كما فعلت البرازيل، مع برج إنفينيتى كوست الذى يبلغ طوله 235 مترًا (770 قدمًا) فى بالنياريو كامبوريو.

وعلى الرغم من انخفاض تشييد المبانى التى يزيد طولها عن 200 متر، فإن تلك المبانى التى تعرف بـ"الفائق" - والتى يبلغ ارتفاعها 300 متر (984 قدمًا) أو أعلى - نمت عالميًا هذا العام، وتم الانتهاء من 26 مبنى من هذا النوع فى جميع أنحاء العالم، فى مدن مثل مدينة الكويت وكوالا لومبار وبوسان فى كوريا الجنوبية، ولكن هذا الاتجاه قد يعكس أيضا عدم اليقين بين المطورين، وقال سفاريك، إن إنشاء مبانٍ أطول بمجموعة متنوعة من الوظائف يمكن أن يساعد فى نشر المخاطر.

وأضاف "من النادر أن تتعرض لحادث التصادم السكنى والفندقى والمكاتب فى نفس الوقت، وبالنظر إلى حقيقة أن هذه المبانى يتم تنفيذها على مدار فترة زمنية طويلة إلى حد ما، فهذه طريقة واحدة للتحوط من المخاطر"، وتابع "إن الاقتصاد الذى يزيد على 200 متر زائد أمر شاق للغاية"، مشيرًا إلى أن زيادة نسبة هذه المجموعة التى يزيد طولها عن 300 متر تعد نوعًا من اللامعقول.