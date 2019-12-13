الاستثمار: وحدات المنطقة الاستثمارية ببنها كاملة المرافق وبحق الانتفاع

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أضاف المصدر لـ" الخليج 365 " اننا نأمل أن يتم حجز جميع الوحدات فى ظل ما يتم تقديمه من تيسيرات كبيرة، خاصة أنه لم يتقدم لحجز وحدات منطقة ميت غمر إلا 30 فقط من نحو 107 وحدات.
وأشار إلى أن الطرح يتضمن (18) مخزنًا و(16) منفذ بيع، و(6) ثلاجات، بجانب الوحدات الصناعية وسيتم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة اليوم الخميس ولمدة شهر .
أوضح المصدر أنه سيكون بنظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد، وسيتم إصدار كافة الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات من الهيئة العامة للاستثمار بإجراءات مُيسرة، وفق توجيهات الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ويمكن لأصحاب المشاريع الحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بالقانون، اعتمادًا على قرار الترخيص بمزاولة النشاط الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، دون الحاجة للقيد بالسجل الصناعي.
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