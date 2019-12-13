شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار البلاتينيوم لأول مرة في أربعة جلسات متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاتينيوم بأكثر من الواحد خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 25 من أيلول/سبتمبر الماضي متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة على التوالي واستقراره بالقرب من الأدنى له منذ مطلع تموز/يوليو الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي ووسط تسعير الأسواق لتوصل واشنطون وبكين إلى إبرام المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري وتجميد الإنتاج في جنوب أفريقيا أكبر منتج ومصدر للبلاتينيوم عالمياً وثاني أكبر مورد للمعادن في العالم مع أزمة التيار الكهربائي هناك من جراء الفيضانات المفاجئة التي تسببت في توتير مصانع الفحم لشركة الطاقة الحكومية الجنوب أفريقية "إسكوم".

في تمام الساعة 05:08 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت أسعار البلاتينيوم 1.37% لتتداول حالياً عند 931.86$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 944.84$ للأونصة، بينما انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 96.80 مقارنة بالافتتاحية عند 96.81.

هذا يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.3% في تشرين الأول/أكتوبر، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.2% في تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 1.2% مقابل 3.0% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مخزونات الأعمال والتي قد تعكس نمو 0.2% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في أيلول/سبتمبر الماضي.

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أبقوا خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 10-11 كانون الأول/ديسمبر على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 1.50% و1.75% للاجتماع الثاني على التوالي مع كشفهم عن توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل الفائدة على الأموال الفيدرالية للأعوام الثلاثة المقبلة.

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وبالنظر إلى تطورات الحرب التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم، فقد تابعنا بالأمس التقرير التي تطرقت لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية للولايات المتحدة مع الصين، وفي نفس السياق، فقد نوه الرئيس الأمريكي ترامب أمس الخميس عبر حسابه الرسمي على تويتر بأن أمريكا تقترب بشدة من التوصل إلى اتفاق تجاري كبير مع الصين.

ونود الإشارة، لكون أسعار البلاتينيوم لا تزال بصدد خامس مكاسب أسبوعية لها على التوالي وأفضل أداء أسبوعي لها منذ أواخر آب/أغسطس الماضي مع ارتفاعها خلال الأسبوع الجاري بنحو أربعة بالمائة مدعومة بتجميد مناجم البلاتينيوم عملياتها في جنوب أفريقيا في ظلال أزمة التيار الكهربائي القائمة هناك والتي قد تمتد لنحو أسبوع، وبالأخص عقب استدعاء المنتجين في جنوب أفريقيا بما فيهم شركة سيباني جولد والتي تعد أكبر شركة تعدين في العالم للبلاتينيوم لعمالهم من المناجم القامة تحت الأرض هناك.

ويذكر أن مجلس الاستثمار العالمي البلاتيني (WPIC) كشف الشهر الماضي عن تقريره الفصلي للبلاتينيوم والذي تضمن توقعات المجلس الكاملة للعام الجاري 2019 والتوقعات الأولية للعام المقبل 2020، حيث أفاد تقرير الربع الثالث أن المجلس يتوقع خلال العام الجاري عجز 30 ألف أونصة مقارنة بتوقعاته السابقة في تقرير الربع الثاني بفائض 345 ألف أونصة.

وأرجع مجلس الاستثمار العالمي البلاتيني توقعاته بالعجز للزيادة الموسعة في الطلب من قبل صناديق الاستثمار والتي قدرها بنسبة 12% والتي ستعوض انخفاض الطلب المتوقع في قطاعات السيارات والشحنات والتي قدرها بنسبة 5% وفي المجوهرات 6% بالإضافة إلى الصناعة 1%، وسط إبقائه على توقعاته بنمو العرض بنسبة 2% خلال مجمل العام الجاري 2019.

وفي نفس السياق، أفاد مجلس الاستثمار العالمي البلاتيني بأن العرض من قبل قطاع التعدين ارتفع بنسبة 1% مع نمو مشاريع التعدين، وذلك مع ترجيحه بأن ذلك النمو في الأساس يعود إلى عمليات تكرير المعادن في خطوط المعاملة التي تم إنشائها في عام 2018 والتي ساهمت في ارتفاع إعادة تدوير البلاتينيوم بنسبة 3%، وذلك على الرغم من أسعار البلاتينيوم المنخفضة خلال معظم 2019 أدى لانخفاض إعادة تدوير المجوهرات.

وجاءت التوقعات الأولية للمجلس لعام 2020 بفائض قدره 670 ألف أونصة، ما عكس التوقعات بانخفاض العرض 1% وتراجع 10% في الطلب ويرجع ذلك في الأغلب لانخفاض الطلب على الاستثمار، مع العلم، أنه من المتوقع أن يكون أعلى بكثير من متوسط الخمسة أعوام الماضي، إلا أنه ليس من المتوقع أن تكرر صناديق الاستثمار الطلب لمستوي القاسي مثل هذا العام، ومن المتوقع تراجع العرض من المناجم 2% عن 2018.