شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تغلق على ارتفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت أسعار النفط تعاملاتها اليوم على ارتفاع بحوالى واحد فى المئة، بفعل الآمال فى أن الولايات المتحدة والصين تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن نزاعهما التجارى حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 48 سنتًا، ليتحدد سعر التسوية عند 64.20 دولارًا للبرميل، فى حين صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 42 سنتًا لتغلق عند سعر 59.18 دولارًا للبرميل.