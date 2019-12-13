شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحاول بإيجابية – تحليل - 13-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات إيجابية يوم أمس ليستقر مجدداً فوق 0.9836، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مكاسب محتملة خلال الفترة القادمة، لكننا بحاجة للتوقف على الحياد بشكل مؤقت إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة للمستوى المذكور.

نشير إلى أن إغلاق اليومي فوق 0.9836 سيقود السعر لبدء موجة صاعدة جديدة يتواجد هدفها الرئيسي التالي عند 0.9990، بينما يمثل كسره عامل سلبي سيضغط على السعر للتوجه نحو 0.9712 كمحطة تصحيحية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9760 والمقاومة 0.9900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي