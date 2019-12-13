شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحقق مكاسب ملحوظة – تحليل - 13-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس ليتجاوز حاجز 0.6900، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية خلال الجلسات القادمة، بانتظار مزيد من الارتفاع لزيارة مستوى 0.7015 كهدف رئيسي تالي. المتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المتوقع، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات فوق 0.6765. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6880 والمقاومة 0.6970 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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