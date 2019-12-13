شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحاول بإيجابية – تحليل - 13-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس ليبدأ اختبار حاجز 64.00 دولار الآن، بانتظار مزيد من الارتفاع الذي يستهدف مستوى 65.40 بشكل رئيسي، مع الإشارة إلى أن السعر يستمر بالتحرك داخل القناة الصاعدة التي تعزز التوقعات الإيجابية.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 62.50.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.00 والمقاومة 65.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد