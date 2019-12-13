شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستأنف الارتفاع – تحليل - 13-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر النفط فوق مستوى 59.00، حيث تمكّن من اختراق مقاومة القناة الفرعية الهابطة التي تشكّل نموذج علم استمراري صاعد يدعم فرص تحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، ونعتقد بأن الطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الرئيسي المنتظر عند 60.90.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الارتفاع المتوقع يعتمد على الثبات فوق مستوى 57.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.00 والمقاومة 60.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد