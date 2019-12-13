الاقتصاد

الفضة تحافظ على ثباتها السلبي – تحليل - 13-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الفضة محاولة لاختراق مستوى 16.96 لكنه يعود للاستقرار دونه، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، بانتظار تجاوز المتوسط المتحرك 50 لتعزيز فرص التوجه نحو هدفنا الرئيسي المتوقع عند 16.33.

 

يجب الانتباه إلى أن اختراق 16.96 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لتحقيق مكاسب تصل إلى 17.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.50 والمقاومة 17.10

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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