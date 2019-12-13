شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستأنف الانخفاض – تحليل - 13-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت تداولات سعر الذهب حول المتوسط المتحرك 50 بعد الانخفاض القوي الذي شهده مساء يوم أمس، ليشير إلى عودة السعر إلى استئناف الاتجاه التصحيحي الهابط بعد الاقتراب بفارق نقاط قليلة عن هدفنا المنتظر عند 1489.00، بانتظار كسر دعم القناة الفرعية الصاعدة عند 1458.00 للحصول على حافز سلبي قوي يدعم فرص تحقيق أهدافنا المنتظرة التي تبدأ عند 1447.00 وتمتد إلى 1413.10.
وبالتالي، نحن نرجّح أن نشهد مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1489.00 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1450.00 والمقاومة 1480.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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