الاقتصاد

الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يختبر الدعم – تحليل - 13-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات اليوم بسلبية ملحوظة ليبدأ الضغط على مستوى 1.3155، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات سلبية الآن ليدعم فرص كسر المستوى المذكور ومن ثم فتح الطريق أمام التوجه نحو 1.3015 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

 

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط ما لم يتم اختراق مستويات 1.3240 ثم 1.3295 والثبات فوقها.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3080 والمقاومة 1.3220

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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