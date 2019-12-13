شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يخترق المقاومة – تحليل - 13-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الين اختراقاً قوياً لمستوى 109.33 وأغلق الشمعة اليومية فوقه، مما يوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة خلال الفترة القادمة، في طريقه لزيارة مستوى 110.50 كهدف رئيسي تالي.

لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق 109.33 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.00 والمقاومة 110.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد