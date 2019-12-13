الجنيه الإسترليني يجتاز الهدف – تحليل - 13-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار صعوداً بشكل قوي هذا الصباح ليحقق هدفنا المنتظر عند 1.3380 ويتجاوزه ليستقر فوقه، مما يفتح الطريق أمام امتداد الموجة الصاعدة على المدى الأطول، ممهداً الطريق أمام زيارة مقاومة القناة الصاعدة التي تتواجد عند 1.3700.
وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد مسيطراً خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر مستوى 1.3380 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر لإجراء بعض التصحيح الهابط المؤقت قبل استئناف الاتجاه الصاعد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3380 والمقاومة 1.3560
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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