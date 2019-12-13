شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحقق الهدف – تحليل - 13-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج اليورو مقابل الدولار صعوداً بشكل قوي مع افتتاح تداولات اليوم لينجح بملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 1.1180 ويستقر عنده الآن، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن السعر رسم نموذج قاع مزدوج يتواجد مستوى تأكيده عند الهدف المذكور، مما يعني بأن اختراق هذا المستوى سيشكّل حافز إيجابي قوي يدعم فرص امتداد الموجة الصاعدة على المدى القصير والمتوسط.
لذلك، نحن نرجح استمرار الاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن الهدف التالي يتواجد عند 1.1280، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستوى 1.1108 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1100 والمقاومة 1.1280
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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