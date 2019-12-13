شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع في مجملها إيجابية مع التفاؤل حيال التطورات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات خامس جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية اليوم الجمعة مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية، ويأتي ذلك عقب التقرير التي تطرقت لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية للولايات المتحدة مع الصين ضمن الجهود الرامية لتهدئة الحرب التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم.

هذا وقد أعرب الرئيس الأمريكي ترامب أمس الخميس عبر حسابه الرسمي على تويتر بأن أمريكا تقترب بشدة من التوصل إلى اتفاق تجاري كبير مع الصين، ويذكر أن المفاوضين التجاريين الأمريكيين قد قدموا بالأمس صيغة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين إلى ترامب والتي تشمل التزام بكين بالتوسع في شراء المنتجات الزراعية الأمريكية.

وجاء ذلك بالتزامن مع التقرير التي تطرقت أيضا بالأمس لكون المناقشات التجارية بين واشنطون وبكين شملت خفض الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية للولايات المتحدة، ونود الإشارة، لكون التوقيع على المسودة المبدئية من المرحلة الأولى للاتفاق التجاري بين الطرفين يعني عدم تفعيل واشنطون للتعريفات الجمركية الإضافية 15% على بضائع صينية بقيمة 156$ مليار والتي كانت ستدخل حيز التنفيذ الأحد القادم.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 1.80% ليربح 30.83 نقطة ويصل إلى المستوى 1,743.66، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 2.57% ليربح هو الأخر 601.64 نقطة ويصل إلى المستوى 24,026.45.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات جلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.38% ليربح 53.87 نقطة ويصل إلى المستوى 3,944.89، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.24% ليربح هو الأخر 36.03 نقطة ويصل إلى المستوى 2,951.73.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.98% ليربح 534.49 نقطة ويصل إلى المستوى 27,528.63، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.37% ليربح هو الأخر 29.19 نقطة ويصل إلى المستوى 2,166.54.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.76% ليخسر 86.50 نقطة ويصل إلى المستوى 11,221.48، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.51% ليربح 34.47 نقطة ويصل إلى المستوى 6,743.30.