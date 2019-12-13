الاقتصاد

رئيس القابضة الكيماوية: يمكن طرح شركاتنا فى البورصة خلال 5 سنوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عن إمكانية طرح الشركات التابعة للقابضة فى البورصة خلال 5 سنوات من الآن، لافتا إلى ضرورة أن تمتلك الشركة 3 ميزانيات رابحة قبل الطرح فى البورصة .

 

وأضاف مصطفى لـ"الخليج 365" أن البورصة مهمة كمنصة تمويل، مما يساهم فى تنمية وتطوير وتحديث الشركات.

 

وأشار إلى أن القابضة حاليا تعمل على انتشال الشركات الخاسرة، وتحويلها إلى رابحة مما يستلزم وقتا للتطوير الفنى من 30 إلى 36 شهرًا، وبعدها تبدأ نتائج التطوير فى الظهور، ثم بعدها بـ3 سنوات يتم النظر فى طرحها فى البوصة.

 

وأضاف إننا نتمنى أن يكون لدينا شركات أكثر مطروحة فى البورصة الفترة المقبلة.

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جدير بالذكر أن شركات كيما ومطابع محرم وراكتا والشرقية للدخان، التابعة للقابضة الكيمياوية مطروحة بالفعل فى البورصة.

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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