شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة الكيماوية: يمكن طرح شركاتنا فى البورصة خلال 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف مصطفى لـ"الخليج 365" أن البورصة مهمة كمنصة تمويل، مما يساهم فى تنمية وتطوير وتحديث الشركات.
وأشار إلى أن القابضة حاليا تعمل على انتشال الشركات الخاسرة، وتحويلها إلى رابحة مما يستلزم وقتا للتطوير الفنى من 30 إلى 36 شهرًا، وبعدها تبدأ نتائج التطوير فى الظهور، ثم بعدها بـ3 سنوات يتم النظر فى طرحها فى البوصة.
وأضاف إننا نتمنى أن يكون لدينا شركات أكثر مطروحة فى البورصة الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أن شركات كيما ومطابع محرم وراكتا والشرقية للدخان، التابعة للقابضة الكيمياوية مطروحة بالفعل فى البورصة.
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