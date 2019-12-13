شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص اتساع القطاع الصناعي في نيوزيلندا خلال تشرين الثاني/نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر قطاع الأعمال التصنيعي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 51.4 مقابل ما قيمته 52.6 في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

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