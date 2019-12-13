شكرا لقرائتكم خبر عن "الدلتا للأسمدة" : سددنا 1.2 مليار جنيه للغاز العام المالى الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس عبد الواحد الدسوقى، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة التابعة، أنه تم سداد 1.249 مليار جنيه لشركة الغاز ، نظير قيمة استهلاك خلال العام المالى 2018-2019 ، مقارنة بسداد نحو 742 مليون جنيه العام المالى 2017-2018.

أضاف الدسوقى لـ" الخليج 365"، إن الشركة ما تزال تدفع متأخرات شهرية بنحو 20 مليون جنيه ، ويتم محاسبتها بسعر الغاز الأعلى من السعر العالمى بدولارين لكل مليون وحدة حرارية ، مما يمثل عبئا كبيرا عليها ، مما يستلزم اعادة النظر فيه .

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أوضح عبد الواحد الدسوقى، انه من المهم أيضًا تحرير سعر بيع الأسمدة للمزارعين ، خاصة اننا نخسر نحو 1200 جنيه فى كل طن يتم توريده لوزارة الزراعة، حيث يتم توريد 55% من حصة انتاج الشركة للوزارة، والتى لا تمنحنا فى الوقت نفسه شهادة لإعفائنا من رسم الصادر البالغ 32 دولارا عن كل طن يتم تصديره .