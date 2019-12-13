شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس "بيت الأوراق المالية" يعتمد الاندماج بطريق الضم مع شركة أمان للاستثمار والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت الشركة، فى بيان لبورصة الكويت، اليوم الخميس، أن البنود تتضمن الموافقة على الاندماج بطريق الضم بين شركة بيت الأوراق المالية وشركة الأمان للاستثمار، بحيث تكون شركة بيت الأوراق المالية هى الشركة الدامجة، وشركة الأمان للاستثمار هى الشركة المندمجة، وزيادة رأسمال شركة بيت الأوراق المالية المصدر والمدفوع من 45 مليون دينار إلى 55.5 مليون دينار بزيادة قدرها 10.5 مليون دينار تمثل نسبة 23.33% من رأس المال عن طريق إصدار 105 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد وبدون علاوة إصدار.
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