شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يوقع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ذكرت مصادر لوكالة "بلومبيرغ" بأن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وقع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي مع الجانب الصيني.



وقدم المفاوضون الأمريكيون صيغة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين والتي تشمل التزام بكين بمزيد من المشتريات من السلع الزراعية من واشنطن وسط أنباء عن مناقشات تدور أيضا عن خفض الرسوم الجمركية المفروضة ضد واردات من الصين.

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ويعني التوقيع على المسودة المبدئية من الاتفاق إلغاء قرار زيادة الرسوم الجمركية على واردات من سلع صينية بقيمة 160 مليار دولار كانت إدارة "ترامب" ستنفذه يوم الأحد القادم.



كان الرئيس "ترامب" قد ذكر على "تويتر" بأن أمريكا تقترب بشدة من التوصل إلى اتفاق تجاري كبير مع الصين دون ذكر تفاصيل.



وعلى أثر ذلك، انتعشت "وول ستريت" وأغلق كل من "ناسداك" و"إس أند بي" جلسة الخميس عند مستويات قياسية.