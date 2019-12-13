شكرا لقرائتكم خبر عن "إيباي" تتيح بيع وشراء السيارات إلكترونيا..والسهم يغلق مرتفعاً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "إيباي" للتجارة الإلكترونية خلال تعاملات الخميس مع استمرار توسع الشركة في أنشطتها وخدماتها وجذب المزيد من العملاء والمستهلكين.

وكشفت الشركة الخميس عن تطبيق جديد تحت اسم "إيباي موتورز" سيختص بأنشطة بيع وشراء السيارات بموديلاتها المختلفة بشكل مباشر عن طريق الجوال.

وذكرت الشركة الأمريكية بأن "إيباي موتورز" سيكون متاحا على جميع الأجهزة سواء العاملة بنظام التشغيل "أندرويد" أو "آي أو إس". Advertisements

وأفادت "إيباي" بأن هذا التطبيق مجاني وسوف يتاح بشكل مبدئي في الولايات المتحدة لبيع وشراء وتأجير المركبات.

واشترطت "إيباي" التقاط صورة للوحة بيانات السيارة المراد بيعها عبر "إيباي موتورز"، وبعد تسجيل صورة اللوحة، سيوفر التطبيق كافة البيانات الخاصة بتلك المركبة سواء موديلها وحالتها وتراخيصها وغير ذلك.

وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "إيباي" بنسبة 1.1% وأغلق جلسة الخميس عند 35.3 دولار، وسجل السهم أعلى سعر عند 35.4 دولار بينما سجل أقل سعر عند 34.8 دولار.

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