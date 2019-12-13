شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية» لمجموعة العشرين تعقد اجتماعها الأول بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت مجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين أنشطتها الرسمية في مدينة الرياض، أول أمس الأربعاء، بعد أن عقدت اجتماعها الأول تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين.

حضر الاجتماع الذي عُقد على مدى يومين، أعضاء وفود دول مجموعة العشرين، وممثلو الدول التي تم دعوتها، وممثلو المنظمات الإقليمية والدولية.

وأكدت رئيس المجموعة هيفاء آل مقرن، خلال الاجتماع، أهمية التنمية وتحقيق نمو متكافئ للدول، موضحة أن رؤساء مجموعة التنمية من «اليابان، وإيطاليا، والهند، وجنوب أفريقيا» ناقشوا الأولويات الرئيسة لمجموعة العمل، أعقبه عقد عدة جلسات تناولت موضوعات تمويل التنمية المستدامة، وترابط البنية التحتية الإقليمية، وإطار المساءلة المتعلق بالتزامات التنمية لمجموعة العشرين.

كما حرصت «العشرين» على دعوة مجموعات التواصل، التي تضمنت مجموعة المجتمع المدني، والفكر، والمرأة، والشباب والمعنية بالبنية التحتية، ومكافحة الفساد؛ لعرض برامج عملها وتحديد سبل التعاون الممكنة.