شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف 4 شركات مهن حرة بقطاع التأمين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، صدور قرارها بإيقاف عدد من شركات المهن الحرة عن ممارسة أي نشاط في قطاع التأمين، ابتداءً من 11 ديسمبر الجاري، وذلك لعدم التزامها بالمتطلبات النظامية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة عن المؤسسة، موضحة أن تلك الشركات تتضمن الوفاء لوكالة التأمين، وشركة نجم التضافر لوكالة التأمين، ووثيقتي لوكالة التأمين، ومزون النماء لوكالة التأمين. وأكدت «ساما» أن هذا الإعلان في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وتوطيد استقرار قطاع التأمين، وعلى منع الممارسات غير النظامية في القطاع، داعية جميع عملاء الشركات ممن لهم حقوق ومطالبات قائمة إلى مراجعة الشركة في ذلك، مؤكدة عدم التأخر في التقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان إلى إدارة حماية العملاء بالمؤسسة، وذلك عبر موقع «ساما تهتم» على الإنترنت.

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