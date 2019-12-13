شكرا لقرائتكم خبر عن لولو تطلق مهرجان «روعة جنوب أفريقيا» والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت «لولو» أكبر سلسلة هايبرماركت في الشرق الأوسط مهرجان جنوب أفريقيا السنوي «روعة جنوب أفريقيا» لمدة أسبوع سيعرض ألذ المنتجات القادمة من جنوب أفريقيا، التي ستكون متوافرة في كل فروعها حتى 14 ديسمبر 2019.

هذا المهرجان الرائع تم افتتاحه من قبل السيد كوسبرت تي روبوش سفير جنوب أفريقيا في المملكة العربية السعودية، بحضور السيد شهيم محمد المدير الإقليمي لمجموعة لولو هايبرماركت في السعودية، وعدد من المسؤولين الحكوميين ومسؤولي لولو هايبرماركت في لولو هايبرماركت أفنيو مول. وفي مدينة الخبر تم الافتتاح من قبل الآنسة بيتا آني ديفيد من سفارة جنوب أفريقيا في المنطقة الشرقية.

السيد شهيم محمد المدير الإقليمي لمجموعة لولو هايبرماركت في السعودية علق على الحدث قائلاً: «نحن ممتنون جداً لسفارة جنوب أفريقيا لدعمها المستمر لهذا المهرجان، الذي سيبرز جودة المنتجات اليومية، ومنتجات الرحلات والشوي المناسبة لأجواء البرد حالياً». وأضاف: مصدر منتجاتنا وإنتاجها في جنوب أفريقيا له دور أساسي في ضمان استمرار توريد مختلف المنتجات بسعر معقول. كل عام، ونحن نحتفل بهذه المناسبة الخاصة لإبراز ليس فقط المنتجات في متاجرنا، بل الأكثر أهمية من ذلك منح الفرصة للجنسيات الأخرى لتجربة الطعام اللذيذ والثقافة الغنية لجنوب أفريقيا.

ومع 183 فرعا يعمل حول العالم، لولو مستمرة دائماً بأخذ زمام المبادرة بتوفير مختلف المنتجات العالمية بأفضل قيمة.