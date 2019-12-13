شكرا لقرائتكم خبر عن وفد عالمي يطلع على الفرص الاستثمارية بالجبيل ورأس الخير والان نبدء بالتفاصيل

استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي، وفدا عالميا رفيع المستوى من برنامج جولة السعودية - ضيوف وزارة المالية، يضم 63 من المستثمرين والإعلاميين وقادة الرأي المحليين والدوليين والذين يزورون مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين للتعرف على المشاريع التنموية المرتبطة برؤية 2030 بالمدينتين.

اطلع الوفد على مشاريع الهيئة الملكية التنموية التي شملت البنية التحتية والمرافق العامة الممكنة للاستثمارات الصناعية بمدينة رأس الخير الصناعية وميناء رأس الخير، الذي يعد أحدث ميناء صناعي في المملكة، إذ روعي في تصميمه بأحدث المواصفات العالمية القدرة على استقبال أنواع السفن التي تخدم الصناعة بالمدينة.

كما زار الوفد محطة رأس الخير لتحلية المياه المالحة وتوليد الطاقة الكهربائية التي تعتبر أكبر محطة من نوعها في العالم، وتهدف لإنتاج 1.100 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً إضافة لنحو 2,400 ميجاواط/‏ ساعة طاقة تصديرية من الكهرباء.

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وشاهد الضيوف خلال زيارتهم لشركة معادن للألمنيوم، عرضا تعريفيا عن الشركة ومكانتها الاقتصادية وخططها التنموية المستقبلية ومنتجاتها بالإضافة إلى عرض تعريفي آخر قدمه ممثل شركة أرامكو السعودية عن مجمع الملك سلمان للصناعات والخدمات البحرية.

وتعرف الوفد على المكانة الاقتصادية والاستثمارية لمدينة الجبيل الصناعية باعتبارها أحد المرتكزات الصناعية من خلال القصة النموذجية لإنشاء وتشغيل وتطوير وإدارة المدينة، وشاهد أيضا القصة التاريخية الملهمة لمدينة الجبيل الصناعية والتحديات الصناعية التي واجهتها لإنشاء وتشغيل هذه المدينة التي أصبحت الآن محط أنظار الجميع؛ لما تتمتع به من بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.

واطلع الوفد على مجسم ونموذج للمركز الاقتصادي بمدينة الجبيل الصناعية، والذي يحمل فكرا استثماريا جديدا بما يحتويه من مشاريع عصرية ناجحة بكل المقاييس قادرة على أن تجعل هذه المدينة إحدى المدن الصناعية العالمية التي ستغزو منتجاتها الأسواق العالمية، وأكدوا أن الفرص الاستثمارية التي تتواجد بها خيالية وتمتاز بالتخطيط المتميز، والعناية بمجال الاستدامة البيئية والمرافق والخدمات المجتمعية، والقدرة المستقبلية على مواكبة التحديث في مواجهة المتغيرات التنموية والتقنية مستقبلا.