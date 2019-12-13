شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكــو» تتجــاوز تريليونــي دولار.. والسهـم يصعـد إلى 38.7 ريـال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوزت أرامكو السعودية أمس الخميس هدف التريليوني دولار، إذ صعدت أسهم شركة النفط المملوكة للدولة ليوم ثان، قبل أن تعود للتذبذب.

وازدادت قيمة السهم بنسبة 10% بعيد افتتاح السوق، وهي النسبة الأقصى المسموح بها، ليصل سعره إلى 38,72 ريال سعودي (10,3 دولار) من 35,2 ريال سعودي (9,4 دولار) وهو السعر الذي بلغه بنهاية تعاملات اليوم الأول، إنّما لثوان معدودة فقط.

وخلال الساعة الأولى منذ بدء التداول عند 07,00 ت غ، تذبذبت الأسعار، وجرى تداول السهم بزيادة عن سعر اليوم الأول بنسبة تتراوح بين 5 و8%، ما دفع بقيمة الشركة إلى تجاوز عتبة التريليوني دولار أكثر من مرة.

ودخلت أرامكو الأربعاء سوق البورصة مع بدء تداول أسهمها محلياً بسعر قياسي، وأصبحت مجموعة النفط السعودية العملاقة في يوم التداول التاريخي الأول أكبر شركة مدرجة في سوق مالية على مستوى العالم.

وبلغ سعر السهم بعد ثوان من بدء تداوله وحتى إغلاق السوق الأربعاء 35,2 ريال سعودي(9,4 دولار) بزيادة 3,2 ريال (0,85 دولار) عن السعر المحدّد مسبقاً وهو 32 ريالاً، ما رفع قيمة الشركة من 1,71 تريليون دولار إلى 1,88 تريليون دولار.

ودخلت أرامكو السوق بعدما استكملت أكبر اكتتاب عام في التاريخ، قامت فيه الشركة ببيع 1,5% من أسهمها بقيمة 25,6 مليار دولار. وطرحت في وقت لاحق بيع نحو 0,25% إضافية ما قد يرفع قيمة عملية البيع إلى 29,44 مليار دولار.

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وتجاوز الاكتتاب العام لأرامكو مبلغ 25 مليار دولار الذي سجلته مجموعة علي بابا الصينية في 2014 لدى دخولها إلى بورصة وول ستريت.

والاكتتاب العام لجزء من أسهم أرامكو هو حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان المسمّى «رؤية 2030».

ويبلغ رأسمال أرامكو ستين مليار ريال سعودي (16 مليار دولار) مقسّمة على مئتي مليار سهم. وباعت أرامكو ثلاثة مليارات سهم في البداية وهي نسبة 1,5%، ثم طرحت بيع 450 مليوناً إضافية أي نحو 0,25%.

ويعزّز اكتتاب أرامكو موقع السوق المالية السعودية المحلية «تداول»، التي أصبحت من بين أكبر 10 أسواق عالمية. وارتفع مؤشر السوق بنسبة 0,83% في اليوم الأول من تداول أسهم أرامكو.

وكان من المتوقع أن تبيع أرامكو 5% من أسهمها في السوق المالية المحلية وبورصة أجنبية لم تتحدّد، لكنّها أعلنت مؤخّراً أن خطط الطرح خارج السعودية مؤجّلة وقلّصت الأسهم المطروحة للبيع.

وحاولت السلطات تحفيز السوق المحلية على الاكتتاب في الشركة قبل عملية الطرح، وذلك عبر دعوة العائلات الثرية إلى شراء حصص، بينما روّجت وسائل إعلام محلية لعملية الشراء على أنّها عمل وطني.

حتى أن الحكومة قامت بضخ أموال هائلة في عملية الاكتتاب العام عبر شراء 13,2% من إجمالي الأسهم المخصّصة للمؤسسات بقيمة 2,3 مليار دولار، على الرغم من أنّ الهدف من عملية البيع هو تحصيل أموال إضافية لصالح تمويل المشاريع الكبرى. (وكالات)