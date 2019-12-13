«ويز للطيران».. ناقلة اقتصادية جديدة من أبوظبي 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أعلنت شركة أبوظبي التنموية القابضة، عن عزمها إبرام اتفاق مبدئي لإطلاق شركة طيران اقتصادية محلية جديدة تتخذ من أبوظبي مقراً لها، بالتعاون مع شركة «ويز للطيران» الهنغارية، المتميزة بتملكها أسطول الطيران الأقل إصداراً للانبعاثات الكربونية في أوروبا، وأكبر شركة طيران اقتصادي في وسط وشرق أوروبا. وسوف تكون الناقلة الجديدة أول شركة طيران تحمل علامة «Wizz Air» خارج القارة الأوروبية.

وسوف يتم تأسيس شركة الطيران الجديدة في إطار شراكة مع «ويز للطيران»، إذ يتوقع أن تدشن الناقلة رحلاتها خلال النصف الثاني من عام 2020. كما ستعمل الشركة الجديدة على تأسيس وجهات في أسواق تمتلك فيها «ويز للطيران» حالياً عمليات ذات إمكانات نمو عالية، وبالتحديد في وسط وشرق وغرب أوروبا، إضافة إلى شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وإفريقيا على المدى الطويل.

«إيرباص إيه 321 نيو»

ومن المقرر أن تمتلك الشركة الجديدة أسطول طائرات «إيرباص إيه 321 نيو»، وهو طراز الطائرات الأكثر كفاءة على مستوى العالم من فئة «المجسمات الضيقة»، وستنطلق رحلاتها في أسواق يصل عدد سكانها إلى 5 مليارات عميل في أوروبا ومناطق أخرى.

وقال الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي: «يواصل مطار أبوظبي الدولي مسيرته لتحقيق النمو كبوابة رئيسية لدولة الإمارات والمنطقة بشكل عام. ومن هذا المنطلق، نرحب بمثل هذه الاتفاقيات، والتي ستسهم بدعم مسيرتنا نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستمر للدولة. ونتطلع إلى بناء شراكة متميزة مع ويز للطيران على امتداد السنوات المقبلة».

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سمعة راسخة

وقال محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي التنموية القابضة: «نفخر بشراكتنا مع ويز للطيران التي تحظى بحضور قوي وسُمعة راسخة في أسواق الطيران بأوروبا، حيث ستسهم هذه الشراكة في دعم مكانتنا كشريك حكومي موثوق بمهمة واضحة تهدف إلى تعزيز القطاعات الاقتصادية الرئيسية غير النفطية لأبوظبي. ومن خلال شراكتنا هذه، فإننا نستهدف الاستفادة من الطلب المتزايد على رحلات الطيران الاقتصادي ودعم مسيرة نمو إمارة أبوظبي ومكانتها كوجهة ثقافية وسياحية عالمية».

وقال جوزيف فارادي، الرئيس التنفيذي لشركة «ويز للطيران القابضة»: «نحن فخورون بالإعلان عن الاتفاق المبدئي لإطلاق أول شركة طيران تحمل علامتنا التجارية خارج أوروبا في أبوظبي. ولا شك أن الخبرة المتعمقة التي تقدمها شركة أبوظبي التنموية القابضة، من شأنها أن تشكّل دعماً قيّماً لشركة الطيران الاقتصادي الجديدة، بما سيعزز نموها وتميزها في المستقبل».

وقال برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات أبوظبي: «يؤكد إطلاق شركة الطيران الجديدة المقومات المميزة التي تتمتع بها الإمارة من بنية تحتية راسخة. فبالإضافة إلى المنظومة القوية التي يتبناها مطار أبوظبي الدولي لنقل المسافرين، فقد شهد المطار أيضاً زيادة في حركة المسافرين المغادرين والقادمين خلال العام الجاري، ليصبح واحداً من المطارات الأسرع نمواً في المنطقة. ويوفر المطار مجموعة من الخدمات والعروض الجديدة التي تستقطب المسافرين من جميع أنحاء العالم إلى الإمارة. ومن خلال هذه الشراكة الجديدة، فإننا نرحّب بالمزيد من الزوار في أبوظبي، ونتطلع إلى أن يتمتعوا بتجربة سفر استثنائية على متن رحلات الشركة الجديدة».

700 وجهة

تعد ويز للطيران أكبر شركة طيران اقتصادي في وسط وشرق أوروبا، وتحلّق رحلاتها إلى أكثر من 700 وجهة انطلاقاً من 25 قاعدة، وتوفر رحلات ترانزيت ل 153 وجهة في 44 دولة. وتضم فريقاً من المتخصصين يزيد قوامه على 5 آلاف شخص في مجال الطيران من خلال خدمات متميزة وبأسعار منخفضة للغاية، ما جعلها الخيار المفضل ل 38 مليون مسافر على مدار الأشهر ال 12 الماضية.