198.6 مليار درهم قيمة مضافة لـ «الصغيرة والمتوسطة» في اقتصاد دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اختتمت أمس أجندة أعمال «منتدى الإمارات الاقتصادي» الذي نظمته «اقتصادية دبي» تحت عنوان «الاقتصاد الريادي في الإمارات مرونة ونمو وازدهار»، والذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، والذي استمر على مدى يومي 11 و12 ديسمبر 2019 بفندق «أرماني دبي»، وجاء تنظيم هذا الحدث بالتعاون القائم بين وزارة الاقتصاد وجميع الدوائر الاقتصادية في الإمارات السبع.

وشهد الحدث حلقات نقاش وتدشين مجموعة من التقارير الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، من خلال 30 متحدثاً، وبحضور ما يزيد على 500 متخصص من القطاعين العام والخاص، والوسط الأكاديمي. وركز المتحدثون على طرح الخطط الاستراتيجية الحالية التي تتبناها كل إمارة على حدة والحكومة الاتحادية، إلى جانب تسليط الضوء على المبادرات والمشاريع الجارية والمقترحة في القطاعين العام والخاص.

وقال سامي القمزي، مدير عام «اقتصادية دبي»: «تمكنت «اقتصادية دبي» بنجاح من إسدال الستار عن أجندة منتدى الإمارات الاقتصادي 2019، الذي سعينا من خلال إلى مخاطبة ممثلي الجهات الحكومية وكبرى الشركات وصانعي السياسات وقادة الفكر والمبتكرين وطلبة المؤسسات الأكاديمية والخبراء من دولة الإمارات وخارجها، إلى جانب تقديم المعلومات لصناع السياسات، بهدف توحيد الرؤى والتفكير الاستراتيجي، والخروج بجملة من المبادرات والمقترحات الداعمة لمستقبل تنافسية اقتصاد دبي ودولة الإمارات». وعلى هامش فعاليات منتدى الإمارات الاقتصادي 2019، انطلقت فعاليات «تحدي الاقتصاديين الشباب»، المبادرة التي دشنتها «اقتصادية دبي»، بهدف إشراك الكفاءات الشابة من الجهات الأكاديمية للمساهمة المباشرة في التنمية الاقتصادية بدولة الإمارات وتحفيز الابتكار والإبداع، ويشارك في هذا التحدي، 8 فرق من 4 جامعات هي: جامعة الإمارات، وكليات التقنية العليا، وجامعة الشارقة، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة.

وافتتح سعيد النظري، مدير عام مؤسسة الاتحاد للشباب أجندة الملتقى بكلمة شدد فيها على الاستثمار في طاقة الشباب باعتبارهم ثروة الوطن، ومحركاً لنمو الاقتصاد، وأهمية التركيز على دعم هذه الشريحة لما لها من قيمة مضافة ودور في دفع عجلة التنمية، ومن ثم أطلق سامح السحارتي، مدير برنامج التنمية البشرية في دول الخليج، البنك الدولي، مؤشر رأس المال البشري، الذي يلقي الضوء على دولة الإمارات. واستعرض عصام الديسي، مدير إدارة الاستراتيجية، في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تقرير دبي للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار تقرير دبي للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي ساهم بما يقدر ب 198.6 مليار درهم من إجمالي القيمة المضافة لاقتصاد دبي، بما يترجم إلى مساهمة إجمالية بحوالي 46% من الناتج المحلي. وقد نمت مساهمة القطاع بمعدل بلغ 6 % بين 2008 و2017. ويتمثل التغيير الأكثر وضوحاً من حيث مساهمة القطاع في المؤسسات المتوسطة التي ارتفعت مساهمتها في القيمة الإجمالية للقيمة المضافة من 17 % في 2008 إلى 28% في 2017.

ويعتبر قطاع الخدمات هو المساهم الأكبر (بنسبة 47٪) في إجمالي القيمة المضافة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدبي. في حين ارتفعت مساهمة القيمة الإجمالية المضافة للقطاع من 41٪ في عام 2008 إلى 47٪ في عام 2017. ومن ناحية أخرى، فقد انخفضت مساهمة القيمة الإجمالية التناسبية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم للتجارة والتصنيع بنسبة 3٪ لكل منهما خلال نفس الفترة.