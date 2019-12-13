شكرا لقرائتكم خبر عن 166 مليون درهم ترفع «الإمارات دبي الوطني» 5.4% في أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قادت أسهم البنوك، سوق دبي المالي للمكاسب في أسبوع بنسبة 1%، في ظل عمليات شراء مكثفة استهدفت بشكل رئيسي «الإمارات دبي الوطني»، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي على نحو طفيف 0.2%، مع تباين أداء أسهم القطاع المصرفي.
واجتذب «الإمارات دبي الوطني» سيولة 166 مليون درهم، وارتفع 5.44% مغلقاً عند 12.6 درهم، كما استقطب «دبي الإسلامي» 128.5 مليون درهم، وأقفل عند 5.35 درهم، مع ارتفاعه 0.19%.
وفي سوق أبوظبي حصد «أبوظبي الأول» سيولة قدرها 243.75 مليون درهم، لكنه تراجع 0.53%، مغلقاً عند 15.12 درهم، وذلك في مقابل ارتفاع «أبوظبي التجاري» 0.16%، وأغلق عند 7.61 درهم، بعد استقطابه سيولة قيمتها 98 مليون درهم، كما صعد «أبوظبي الإسلامي» 1.57%، وأغلق عند 5.18 درهم.
وفيما اكتفت السيولة الأسبوعية بمستوى 1.93 مليار درهم، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي 25.2 مليون درهم محصلة شراء، كما ضخت المحافظ الاستثمارية 48.18 مليون درهم محصلة شراء أيضاً، في مقابل عمليات تسييل بسوق أبوظبي.
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