طيران الإمارات تنسق الجهود مع شركائها لتسهيل السفر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عقدت طيران الإمارات وشركاؤها، شرطة دبي وجمارك دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ومطارات دبي وهيئة الطرق والمواصلات، اجتماعاً امس لمناقشة الاستراتيجيات والمبادرات المشتركة التي سيتم تنفيذها قبيل الدخول في ذروة موسم السفر جواً من دبي وإليها وعبرها.

وناقش المجتمعون مختلف الاستراتيجيات والخطوات التي سيتم تنفيذها، التي تضمن حركة الركاب بسلاسة من وإلى مطار دبي الدولي وداخله، وذلك قبيل بدء الموسم الذي سيشهد إقبالاً قياسياً على السفر الجوي، وأعداداً قياسية غير مسبوقة من المسافرين المغادرين والقادمين والعابرين. كما تطرق النقاش إلى الوسائل التي تكفل انتقال الركاب بيسر وسلاسة عبر جميع مرافق المطار، والحد من الاختناقات المرورية وتسهيل حركة المركبات على الطرق المؤدية إلى المطار والخارجة منه، وضمان توفير مختلف الوسائط لنقل الركاب وتقليل أوقات الانتظار. وسوف يتم تسخير كافة الجهود لتقديم أفضل تجربة ممكنة للمسافرين في مختلف المراحل.

وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن المبادرات التي ينفذها جميع الأطراف لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية وتسهيل حركة الركاب القادمين والمغادرين من وإلى المطار وعبره.

وأعربت طيران الإمارات في ختام الاجتماع التنسيقي عن تقديرها للشركاء على جهودهم في سبيل توفير أفضل تجربة سفر لمستخدمي مطار دبي الدولي.